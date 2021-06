Irmã de Neymar, Rafaella Santos posta foto com nova camisa do Botafogo e agita torcedores: 'Agora só falta o irmão'

Rafaella Santos, irmã de Neymar, publicou nesta quarta-feira uma foto com a nova camisa do Botafogo, lançada mês passado pela Kappa. Torcedora declarada do alvinegro, a influenciadora ainda agitou as redes sociais ao receber pedidos para convencer o craque do PSG a jogar no Glorioso.+ Confira a classificação da Série B do Brasileirão!

- Coração preto e branco - publicou Rafaella.

Rafaella Santos é torcedora do Botafaogo(Reprodução: Instagram)

No perfil oficial do Botafogo, a influenciadora também teve destaque.

- Muito bom ver meu irmão jogar no estádio do nosso fogão! Feliz demais! - escreveu em uma publicação do alvinegro a enaltecendo.

Reprodução: Instagram

Além disso, os torcedores brincaram ao pedirem que Rafaella convencesse Neymar a jogar pelo Botafogo.

agora só falta trazer o irmão 👍🏽 — Central Botafogo (@CentralBotafogo) June 17, 2021

Neymar encerrando a carreira no botafogo sim o com certeza? https://t.co/0dKKjg4QED — uma botafoguense triste (@epaluu) June 17, 2021