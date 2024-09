Irlanda do Norte x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pela Liga das Nações

Irlanda do Norte x Luxemburgo disputam hoje, quinta-feira (05/09), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Irlanda do Norte x Luxemburgo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nesse ano, a Irlanda do Norte empatou com a Romênia por 1 a 1, venceu a Escócia por 1 a 0, perdeu para a Espanha por 5 a 1 e venceu Andorra por 2 a 0.

Luxemburgo passou por uma derrota de 2 a 0 para Geórgia, uma vitória de 2 a 1 sobre o Cazaquistão, perdeu para França e Bélgica, ambas por 3 a 0.

Irlanda do Norte x Luxemburgo: prováveis escalações

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell, McNair, Brown, Hume e Jamal Lewis; McCann, Conor Bradley, Paul Smyth e Shea Charles; Josh Megannis e Shayne Lavery. Técnico: Michael O'Neil.

Luxemburgo: Anthony Moris, Maxime Chanot, Laurent Jans, Mica Pinto e Dirk Carlson; Leandro Barreiro, Florian Bohnert, Sofiane Ikene e Fabio Lohei; Edvin Muratovic e Gerson Rodrigues. Técnico: Rout Léiwen.

FICHA TÉCNICA

Irlanda do Norte x Luxemburgo

Nations League

Local: Estádio Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte

Data/Horário: 05 de setembro de 2024, 15h45