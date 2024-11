Irlanda do Norte x Belarus: onde assistir e as escalações do jogo hoje (15/11) pela Liga das Nações

Irlanda do Norte x Belarus disputam hoje, sexta-feira (15/11), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Irlanda do Norte x Bielorrússia a ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Bielorrússia é a vice-líder do Grupo 3 da Liga C, permanece invicta e soma 1 vitória, 3 empates, 2 gols marcados e 1 gol sofrido.

Já a Irlanda do Norte lidera o mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e apenas 1 gol sofridos.

Na terceira rodada da Liga das Nações, Belarus e Irlanda do Norte empataram sem gols.

Irlanda do Norte x Bielorrússia: prováveis escalações

Irlanda do Norte: P. Charles; Hume, McNair e Brown; Bradley, McCann, S. Charles e Spencer; Price, Marshall e D. Charles. Técnico: Michael O'neill.

Bielorrússia: Lapoukhov; Volkov, Politevich e Zabelin; Kovalev, Yablonski, Ebong e Pechenin; Antilevski, Korzun e Shikavka. Técnico: Carlos Alós.

FICHA TÉCNICA

Irlanda do Norte x Belarus

Nations League

Local: Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte

Data/Horário: 15 de novembro de 2024, 16h45