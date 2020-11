Invicto em mata-mata no ano, Palmeiras está perto de igualar marca de título de 2015

O Palmeiras tem importantes desfalques para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (18) às 19h (de Brasília), no Castelão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, tem uma vantagem de três gols após a vitória no Allianz Parque por 3 a 0, há uma semana.

O Alviverde entra em campo também com um aproveitamento de 100% em decisões de mata-mata na temporada de 2020. São quatro até o momento: três no Campeonato Paulista, quando acabou com o título, e outro na Copa do Brasil, nas oitavas de final.

No Paulistão, foram triunfos em jogos únicos contra Santo André, quartas de final, e Ponte Preta, semifinal, além da decisão diante do Corinthians, quando ficou com o troféu na disputa por pênaltis. Já no torneio nacional, o Verdão passou pelo Red Bull Bragantino com dois triunfos nas oitavas.

A última vez em que o Palmeiras engatou tal sequência seguida em fases eliminatórias aconteceu na caminhada do título da Copa do Brasil de 2015. Na ocasião, o Alviverde passou por Sampaio Corrêa, ASA, Cruzeiro, Internacional, Fluminense e Santos. Foram seis classificações seguidas.

​A marca positiva em mata-matas subiu para sete em janeiro do ano seguinte, com a vitória sobre o Libertad, em torneio amistoso disputado em Montevidéu. A série acabou no mesmo Uruguai, quando o time de Marcelo Oliveira perdeu a taça da Copa Antel para o Nacional, nos pênaltis.

Diante do Ceará, será a primeira decisão do Palmeiras valendo a vaga longe do Allianz Parque na temporada e, com Abel Ferreira, o time tem a chance de aumentar a lista de classificações.

A partir da semana que vem o desafio no mata-mata passa a ser nas oitavas da Copa Libertadores, novamente fora de casa. O adversário será o Delfín, no Equador.