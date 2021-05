Inusitado: Remo e Paysandu dividem espaço no mesmo voo de retorno para Belém

Rivais unidos no mesmo voo. Coincidência futebolísticas, Remo e Paysandu dividiram poltronas do avião que trouxe as duas delegações de volta para Belém, após os jogos realizados no sábado (29) fora da capitam paraense.

Faro raro na história de ambos proporcionado pela maratona de viagens relativa aos campeonatos brasileiros da Série C e D, respectivamente. Foi um encontro inusitado .

O Remo jogou em Maceió- AL, diante do CRB. O Paysandu atuou na cidade de Tombos-MG, diante do Tombense. Ambas comitivas desembarcaram no aeroporto nas primeiras horas de segunda-feira (31).

Agora é começar a preparação para os jogos futuros. O Remo enfrenta o Atlético Mineiro-MG, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (2) no Baenão. O Paysandu joga em casada pela Terceirona no dia 7, contra o Botafogo-PB, na Curuzu.