Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/6) pelo Brasileirão

Internacional x Atlético-MG disputam hoje, quarta-feira (26/06), pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Atlético MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Internacional é o 7° colocado do Brasileirão e acumula 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Atlético Mineiro ocupa a 10° posição com 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 14 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Internacional x Atlético MG: prováveis escalações

Internacional: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê (Robert Renan); Thiago Maia, Bruno Henrique e Aránguiz; Wesley, Wanderson e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Lemos (Igor Rabello) e Rômulo; Battaglia, Zaracho, Scarpa e Igor Gomes; Paulinho e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Atlético-MG

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 26 de junho de 2024, 21h30