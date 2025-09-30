Inter x Slavia Praha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/09) pela Champions League

Inter de Milão x Slavia Praga disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Slavia Praga ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Inter venceu o Ajax por 2 a 0, enquanto o Slavia Praha empatou com o Bodo Glimt por 2 a 2.

VEJA MAIS

Inter x Slavia Praha: prováveis escalações

Internazionale: Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Wilfried Singo, Davinson Sanchez e Evren Elmali; Lucas Torreira e Mario Lemina; Leroy Sané, İlkay Gundogan e Yunus Akgun; Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Slavia: Alisson; Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Ryan Gravenberch e Curtis Jones; Cody Gakpo, Florian Wirtz e Mohamed Salah; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Slavia Praha

Champions League

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h