Inter de Milão x Milan: onde assistir e as escalações do jogo hoje (22/09) pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão x Milan disputam hoje, domingo (22/09), a 5° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter de Milão x Milan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nessa temporada, o Inter já empatou com Genoa por 2 a 2, venceu Lecce por 2 a 0, goleou Atalanta por 4 a 0 e empatou com Monza por 1 a 1.

Já o Milan passou por empate de 2 a 2 com Torino, derrota de 2 a 1 para Parma, empate de 2 a 2 com Milan e vitória de 4 a 0 sobre Venezia.

O último derby entre as equipes foi realizado no dia 22 de abril e terminou com a vitória do Inter de Milão por 2 a 1.

Inter de Milão x Milan: prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dinarco; Thuram e Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Pavlovic e Theo; Fofana, Reijnders, Pulisic, Cheek e Rafael Leão; Morata. Técnico: Paulo Fonseca.

FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Milan

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 22 de setembro de 2024, 15h45