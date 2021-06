Início fraco do São Paulo: só um time foi campeão do Brasileirão fazendo um ponto nos primeiros três jogos

O Campeonato Brasileiro não começou nada bem para o São Paulo. Chegando no torneio como um dos favoritos ao título, o time tropeçou nas primeiras três rodadas, conquistando apenas um ponto. Embora o treinador Hernán Crespo tenha se mostrado confiante na recuperação, um início ruim pode atrapalhar os planos de título de uma equipe, visto que apenas um time foi campeão após somar um ponto nos três primeiros jogos.

O São Paulo começou o Brasileirão de 2021 com um empate por 0 a 0 contra o Fluminense, no Morumbi. Nas partidas seguintes, o time foi derrotado fora de casa contra o Atlético Goianiense, por 2 a 0, e contra o Atlético Mineiro, pelo placar de 1 a 0.

No ano de 2005, a temporada campeã do Corinthians no Brasileirão começou da mesma maneira que a atual campanha do Tricolor. O time empatou na primeira rodada contra o Juventude, perdeu para o Botafogo na segunda rodada e perdeu a terceira partida, dessa vez contra o São Paulo. O título de 2005 do Corinthians, porém, foi marcado por polêmicas.

É importante ressaltar que o começo com baixo aproveitamento pode até ser motivo de alerta, mas não significa irreversibilidade ou que o time está perdendo a possibilidade de título. Como disse o treinador Hernán Crespo, em uma analogia, 'é uma maratona, não uma corrida de 100 metros'.

Em 2008, por exemplo, o São Paulo foi campeão brasileiro somando dois pontos nos três primeiros jogos, desempenho minimamente diferente, levando em conta a quantidade de partidas que são disputadas no campeonato.

Com 35 rodadas pela frente, o desempenho nos primeiros três jogos não deve ser determinante para a temporada no longo prazo, mas indica a necessidade de corrigir alguns problemas a curto prazo. É importante ressaltar que o time contou com muitos desfalques no time titular nas primeiras partidas.

Buscando começar a recuperação de maneira rápida e somar sua primeira vitória no Brasileirão, o Tricolor receberá a Chapecoense nesta quarta-feira (16), às 19h, no Morumbi, pela quarta rodada do campeonato.