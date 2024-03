Inglaterra x Bélgica: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03)

Inglaterra x Bélgica disputam hoje, terça-feira (26/03), um jogo amistoso. A partida será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inglaterra x Bélgica ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Inglaterra perdeu para o Brasil por 1 a 0 no sábado (23/03). Em 2023, a equipe permaneceu invicta e somou 8 vitórias, 2 empates, 26 gols marcados e 5 gols sofridos no mesmo período.

Já a Bélgica empatou sem gols com a Irlanda no mesmo sábado. O time também permaneceu invicto em 2023, venceu 8 dos seus 9 jogos e empatou com Áustria por 1 a 1 em 17 de junho.

Inglaterra x Bélgica: prováveis escalações

Inglaterra: Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Tah e Raum; Toni Kroos e Gundogan; Thomas Muller, Wirtz e Musiala; Füllkrug. Técnico: Julian Nagelsmann.

Bélgica: Koen Casteels; Thomas Meunier, Arthur Theate, Wout Faes e Jan Vertonghen; Aster Vranckx, Orel Mangala e Jérémy Doku (Youri Tielemans); Johan Bakayoko, Leandro Trossard e Romelu Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Bélgica

Amistoso Internacional

Local: Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 26 de março de 2024, 16h45