Inglaterra fica no empate com Eslovênia e vai às oitavas da Euro como 1ª do Grupo C

Sem inspiração, mas já classificada para as oitavas de final da Euro-2024, a Inglaterra empatou em 0 a 0 com a Eslovênia na última rodada da fase de grupos, nesta terça-feira (25), em Colônia, na Alemanha.

Num jogo monótono e com poucas chances criadas, os companheiros de Harry Kane não conseguiram ser mais convincentes ofensivamente do que contra a Sérvia (a quem venceram por 1 a 0) e a Dinamarca (1-1), mas mantiveram a liderança do grupo C.

O empate também garantiu a Eslovênia nas oitavas, o que elimina a Croácia de Luka Modric.