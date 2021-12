Influencer, noiva de Douglas Costa deleta Instagram após Grêmio não liberar jogador para casamento

A digital Influencer Nathalia Félix, noiva do atacante do Grêmio Douglas Costa, deletou sua conta no Instagram em meio às notícias de que o casamento dos dois havia sido adiado novamente, desta vez por causa da não liberação do Tricolor gaúcho, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Segundo relatou o jornalista Ancelmo Góis, do jornal 'O Globo', o jogador solicitou, na última segunda-feira (6) participação em uma festa no Copacabana Palace, luxuoso hotel da cidade do Rio de Janeiro, que representaria a comemoração de seu casamento com Nathalia Felix.

- Prezado convidado, informamos que infelizmente, por motivo de impedimento profissional, o casamento de Nathalia Felix e Douglas Costa teve que ser adiado. Lamentamos o inconveniente e contamos com sua compreensão. Oportunamente informaremos uma nova data - diz uma mensagem enviada pelo cerimonialista Roberto Cohen ao convidados.



A modelo e influencer apagou a conta com cerca de 500 mil seguidores onde ela fazia posts publicitários. Segundo o 'Extra', a noiva do jogador vinha recebendo ataques de gremistas pela rede social e teria confidenciado a pessoas próximas que 'sumiria' das redes.



Outro fato ocorrido ainda na última terça-feira (7) tem corroborado para enxergar a existência de um atrito entre Douglas Costa e a diretoria do clube. Isso porque as fotos e informações que ligavam o atleta ao Tricolor nas redes sociais de Douglas Costa não aparecem mais em seu perfil.