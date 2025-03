Independiente Rivadavia x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje pelo Argentino

Independiente Rivadavia x Racing Club disputam hoje, quinta-feira (27/03), pela 11° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente Rivadavia x Racing ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Racing é o 9° colocado do Grupo A do Campeonato Argentino e soma 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 15 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Independiente ocupa a 10° posição do mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos.

Independiente Rivadavia x Racing: prováveis escalações

Independiente: Centurión; Paella, Villalba, Studer e Souto; M. Fernández, Amarfil, T. Ortega e Sequeira; Sebastián Villa e Victorio Ramis. Técnico: Alfredo Berti.

Racing: Cambeses; Colombo, Sosa e Quirós; Martirena, Nardoni, Barrios e Rojas; Vietto, Adrián MArtínez e Salas. Técnico: Gustavo Costas.

FICHA TÉCNICA

Independiente Rivadavia x Racing Club

Campeonato Argentino

Local: Estádio Bautista Gargantini, em Mendoza, Argentina

Data/Horário: 27 de março de 2025, 21h