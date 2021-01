Independente vence Fast Clube e avança na Copa Verde

Marcando um gol em cada tempo o Independente venceu o Fast Clube-AM por 2 a 0 e avança na Copa Verde. O Galo vai encarara agora o Rio Branco- AC, dia 27 na Arena Acreana, a partir das 18h.

O jogo do time paraense foram marcados por Fagner, aos 17’ do primeiro tempo e Railson, cobrando falta aos seis minutos da etapa final.

Jogo

O confronto, realizado em Brasília- DF, no estádio Defelê, teve total predominância do Galo que dominou todo o jogo.

O Fast pecou no entrosamento e teve muitas dificuldades na armação de jogadas. O goleiro do Galo, Gerson, não fez nenhuma defesa importante, diferente de Bruno Saul que teve enorme trabalho com a ofensiva tucuruiense.

No segundo tempo, logo no começo aumentou o placar que lhe permitiu jogar com mais tranquilidade.

O Fast fez várias trocas, mas não impediu que o Galo dominar a partida levando ao goleiro Bruno fazer grandes defesas. Antes do final Leonardo acertou uma bola nas traves do Fast.

O jogo teve arbitragem de amapaense Valdicleuson da Silva Costa.

O zagueiro Guilherme Moller e o lateral Adson, do Fast Clube, foram punidos com cartão amarelo.