Independente ganha reforços para o duelo com o Clube do Remo pela Copa Verde

O Independente, de Tucurui, está mais forte para o duelo com o Clube do Remo por vaga na semifinal da Copa Verde de 2020.

O Galo Elétrico de Tucuruí contratou dois novos jogadores para reforçar o elenco na temporada.

O lateral Souza e o zagueiro Bernardo, ambos estavam vinculados Fast Clube-AM e participaram da Série D do Campeonato Brasileiro pelo time baré.

O zagueiro Bernardo, revelado na base do Paysandu, tem rodagem por vários clubes do Norte. Souza, além de bom marcador, se destaca no apoio ao ataque, além do chute forte.

Ambos estavam em negociação com o Águia, de Marabá, mas, depois de uma conversa com o presidente Rosalvo Fernandes, do Galo, resolveram assinar com o Independente.

O Galo vai para sua terceira partida na Copa Verde. Venceu a primeira contra o Fast Clube ´por 2 a 0 e depois o Rio Branco-AC, por 3 a 1.

Galo, por enquanto, ainda não jogou ter nenhuma no estádio Navegantão, em Tucurui. Vai enfrentar o Remo, jogo de volta, dia 7, domingo, no estádio Navegantão.