Incêndio no Ninho: Fla prepara ação contra youtuber tricolor; dirigente diz: 'Vão respeitar no amor ou na dor'

Pouco depois do empate em 1 a 1 entre Flamengo e Fluminense, em duelo válido pela ida da decisão do Campeonato Carioca, um youtuber do canal "Sentimento Tricolor" citou a tragédia do Ninho do Urubu para responder a provocações durante uma transmissão ao vivo. Após ser marcado nas redes sociais e o vídeo viralizar, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, avisou que o clube prepara uma ação contra André Luiz, que, inclusive, já compartilhou um vídeo de retração e tirou do ar o que comentara do incêndio que vitimou dez jovens da base do Fla, em fevereiro de 2019.

- Me marcaram na publicação. A minha dificuldade quando tem uma coisa muito agressiva como essa e falsa é descobrir onde ela mora e os dados. Logicamente, o Flamengo não tem como ir atrás de todo mundo, mas eventualmente a gente escolhe um ou outro para dar o exemplo de que tem que respeitar. A rede social não é terra sem lei. Eu já selecionei esse cara, mas agora preciso identificar o nome, CPF e endereço para poder fazer alguma coisa - disse Dunshee, em entrevista ao site "Coluna do Fla", emendando:

- Aparentemente, ele tem uma inscrição em um órgão que é obrigado a fornecer os dados, eu tenho como achar. Então, eu vou acionar o jurídico do Flamengo para me ajudar nisso e a gente vai atrás. As pessoas têm que entender que a rivalidade é no futebol, fora do futebol, a gente não pode falar mentiras e agressividades por aí. Isso não ofende só a mim, ofende a uma coletividade.

- Paguem às famílias, mulambos. Paguem às famílias das crianças que vocês fizeram de churrasquinho lá. Isso é o que importa na verdade. Futebol, se ganha e se perder dentro de campo. Ceifar a vida de dez crianças, só vocês, nenhum outro clube do mundo vai carregar isso. Vocês vão carregar dez caixões nas costas por toda a eternidade - disse André Luiz, que externou estar sendo ameaçado e pediu desculpas posteriormente, falando que "talvez tenha sido o pior erro" de sua vida (veja o vídeo completo aqui).

No Twitter, ao ver a notícia a respeito do processo que o Flamengo prepara contra o youtuber, Cacau Cotta, diretor de relações externas, postou:

- Vão respeitar no amor ou na dor! SRN (Saudações Rubro-Negras).