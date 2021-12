Imprensa francesa ‘não escala’ Neymar, Messi e Mbappé para seleções do primeiro turno da Ligue 1

Principais nomes do Paris Saint-Germain, os atacantes Neymar, Messi e Mbappé não foram escolhidos para as seleções ideais do primeiro turno do Campeonato Francês por parte da imprensa local. Em listas elaboradas pelo jornal “L’Équipe” e pela rádio “RMC”, as estrelas do clube parisiense foram preteridas por atletas de clubes com menos apelo.

Para o jornal, o ataque é formado por Martin Terrier, do Rennes, e Dimitri Payet, do Olympique de Marseille. A rádio, por outro lado, selecionou três jogadores: Andy Delort, do Nice, e Gaetan Laborde e Kamaldeen Sulemana, ambos do Rennes.

Artilheiros do Campeonato Francês com 12 e 10 gols, respectivamente, Jonathan David, do Lille, e Wissam Ben Yedder, do Monaco, também não foram lembrados.



Apenas um brasileiro aparece em uma das duas listas: o zagueiro Marquinhos, do PSG. O capitão parisiense foi lembrado na escalação do “L’Équipe”. Nome de destaque do Lyon, o compatriota Lucas Paquetá também ficou de fora de ambas.



Nenhum jogador se repete em nenhuma das duas escalações dos portais. Veja a seguir as duas “equipes ideais”.



“L'Équipe”: Anthony Lopes (Lyon); Hamari Traoré (Rennes), Marquinhos (PSG), Gerzino Nyamsi (Strasbourg) e Birger Meling (Rennes); Johan Gastien (Clermont), Gana Gueye (PSG), Seko Fofana (Lens) e Téji Savanier (Montpellier); Dimitri Payet (Olympique de Marseille) e Martin Terrier (Rennes).



“RMC”: Ivo Grbic (Lille); Achraf Hakimi (PSG), William Saliba (Olympique de Marseille), Mamadou Sakho (Montpellier) e Przemyslaw Frankowski (Lens); Mario Lemina (Nice), Lovro Majer (Rennes) e Mattéo Guendouzi (Olympique de Marseille); Andy Delort (Nice), Gaetan Laborde (Rennes) e Kamaldeen Sulemana (Rennes).