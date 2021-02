Imperatriz anuncia ex-volante do Clube do Remo como reforço

O volante Xaves, 34 anos, que defendeu o Clube do Remo na temporada 2020 retornou ao Imperatriz – MA.

O Cavalo de Aço anunciou a repatriação do jogador em sua página oficial.

Xaves foi fundamental na campanha do Imperatriz no Campeonato Brasileiro da Série C de 2019, daí o interesse azulino na sua contratação.

Foi o primeiro reforço anunciado pelo Leão para o ano de 2020. Pelo Clube do Remo realizou 11 jogos, contudo, sem marcar nenhum gol. Depois de sair do Baenão, jogou ainda pelo América – RN.

Xaves tem no currículo passagem pelo passagem pela Ponte Preta, Ceará, Tombense, Botafogo-PB, Paraná, Duque de Caxias, Atlético- MG, entre outros clubes.

O time maranhense conta com o técnico Jairo Nascimento, paraense de Marabá e como gerente de futebol Charles Guerreiro que foi comandante técnico na Série C de 2020.

Vinícius

O Cavalo de Aço já conta com 15 jogadores contratados. Na semana passada anunciou o volante Vinícius, 21, e Alan Souza, atacante, 23 anos.

Vinicius disputou o Campeonato Brasileiro Sub-23 pelo Paysandu.

Alan Souza, 23 anos, participou da Segunda Divisão Paraense jogando pelo São Raimundo.