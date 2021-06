Imagem forte! Fagner mostra corte na perna após expulsão pelo Corinthians: 'Resultado da falta'

O Corinthians foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-GO, na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e acabou prejudicado pela expulsão de Fagner na segunda etapa, quando levou o segundo amarelo em falta contestável e reclamou muito da marcação da arbitragem. Após a partida, o lateral expôs, em sua rede social, um corte bastante significativo em sua canela resultado da disputa em que levou o carão vermelho.

No primeiro tempo, Fagner já havia levado um amarelo após revidar uma trombada que levou de Zé Roberto, atacante adversário com quem travou uma batalha ao longo do duelo. Em um lance de contra-ataque, os dois se encontraram novamente, e o corintiano acabou interrompendo a arrancada do jogador do time goiano, no que o árbitro entendeu como falta.

Como resultado dessa disputa, o lateral mostrou como ficou sua canela, que foi atingida por Zé Roberto, que acabou sendo a vítima do lance dentro de campo. O lance, que rendeu amarelo a Fagner, provocou a revolta de todos os jogadores do Timão, mas mesmo assim o árbitro manteve a decisão.

Nos stories de seu Instagram, juntamente com a foto de sua canela, Fagner postou a seguinte frase ironizando o que foi decidido pela arbitragem:

- Um lance em que toco somente a bola e sou expulso, prejudicando a minha equipe. O resultado da "falta" está aí - afirmou o camisa 23.

Agora, Fagner está suspenso do jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que será disputado em Goiânia e decidirá quem irá para as oitavas de final da competição. O Atlético-GO pode perder por até um gol de diferença que estará classificado. Em caso de empate no saldo de gols, a decisão será nos pênaltis.