Ilhas Faroé x Letônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/10) pela Liga das Nações

Ilhas Faroé x Letônia disputam hoje, domingo (13/10), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ilhas Faroé x Letônia a ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, as Ilhas Faroé empataram por 1 a 1 com a Macedônia do Norte, perderam para a Letônia por 1 a 0 e empataram com a Armênia por 2 a 2.

Além de sua vitória sobre as Ilhas Faroé, a Letônia passou por derrotas de 3 a 1 para a Armênia e de 3 a 0 para a Macedônia do Norte.

VEJA MAIS

Ilhas Faroé x Letônia: prováveis escalações

Ilhas Faroé: Reynatro, Danielsen, Andrias Edmundsson, Samuel Chukwudi e Viljormur Davidsen; Gunnar Vatnhamar, René Shaki Joensen, Solvi Vatnhamar, Hanus Sorensen e Meinhard Olsen; Jóan Símun Edmundsson. Técnico: Hakan Ericson.

Letônia: Matrevics, Jurkovics, Dubra e Tobers; Jauzems, Saveljevs, Vapne, Ciganiks e Ikaunieks; Uldrikis e Daskevics. Técnico: Paolo Nicolato.

FICHA TÉCNICA

Ilhas Faroé x Letônia

Nations League

Local: Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé

Data/Horário: 13 de outubro de 2024, 15h45