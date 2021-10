Ídolo do Remo aconselha promessa do Paysandu emprestada ao futebol espanhol: 'Que acredite nele'

Uma das notícias da semana no futebol paraense foi a transferência do meia Júlio Cezar, jovem promessa de 17 anos do Paysandu, por empréstimo ao Getafe-ESP. Isso porque são raros os casos de jogadores que saem do Pará diretamente para uma das principais ligas do futebol europeu.

Um caso parecido foi do ex-meia Artur Oliveira. A diferença é que já era um dos maiores jogadores da história do Remo, e não uma joia da base, como o atleta bicolor. Artur foi transferido ao Boavista-POR e depois foi para o Porto-POR, onde conquistou o campeonato português por três vezes.

A equipe de O Liberal conversou com Rei Artur, que relembrou a saída: "Fui vendido por 300 mil dólares. Eu era o maior ídolo do clube, e a torcida não queria que eu fosse embora. Que ficasse para jogar a primeira divisão do brasileiro. Mas era uma grande oportunidade na minha carreira e eles entenderam. E também foi uma grande venda para o clube", explicou Artur.

Júlio Cezar vai se aventurar no futebol espanhol (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Júlio Cezar ficará 40 dias em um período de adaptação e em janeiro de 2022, quando completar 18 anos, irá passar apenas um ano emprestado ao Getafe-ESP. A equipe espanhola tem uma cláusula de compra fixada no fim do acordo. Mesmo sendo ídolo de um clube rival, Artur desejou sucesso para Júlio Cezar e aproveitou para aconselhá-lo:

"Que acredite nele. Que agarre essa oportunidade como a única na sua vida e que tenha foco para vencer todas as dificuldades que a distância, a cultura e o profissionalismo. Lá fora é outra coisa", concluiu Artur.