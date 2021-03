Ídolo do Paysandu é dispensado de adversário do Remo na Série B

O lateral-direito paraense Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, deve ser dispensado do Vasco nos próximos dias. Segundo informações do Globoesporte local, o clube entrou em contato com os representantes do ídolo bicolor e liberou o atleta da reapresentação.

A liberação de Yago Pikachu e de outros jogadores faz parte do processo de refomulação do Vasco da Gama. Um dos principais clubes do futebol nacional, o Clube da Colina foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. No torneio, o clube carioca encontrará o Remo.

Ao longo de cinco temporadas em São Januário, Yago Pikachu disputou 253 jogos e marcou 40 gols. Conquistou o título carioca em 2016. Já pelo Paysandu, foram 200 partidas e 62 gols marcados. Pelo Papão, Pikachu conquistou dois acessos para a Série B (2012 e 2014) e o Parazão 2013.