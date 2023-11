Ídolo do futebol brasileiro, Romário é eleito presidente de clube da Série B do RJ

Romário foi eleito presidente do America e assumirá o cargo no triênio de 2024, 25 e 26. O ex-atacante conciliará seu mandato com o de Senador. Na noite de quinta-feira, Romário, candidato único, foi eleito para liderar o clube que atualmente compete na Série A2 do Campeonato Carioca, tendo terminado em oitavo lugar na última temporada.

A posse de Romário está agendada para janeiro de 2024. Em seu discurso, o novo presidente expressou seu amor pelo clube, destacando a influência de seu pai, Edevair, um torcedor dedicado do America: "Parece que recebi alguma coisa do meu pai agora. Eles lá em cima, como a gente aqui embaixo, estão comemorando e felizes. A energia de todos eles passarão para nós, para que a gente faça tudo que sempre sonhou e desejou, de fazer o America um grande America", afirmou.

Ao falar sobre seus objetivos para o America, Romário enfatizou o desejo de restaurar a grandeza do clube. Ele convocou os torcedores a se orgulharem ainda mais do time, visando colocar o America novamente no topo do cenário futebolístico.

- Toda vez quando for falar do America a partir de hoje quero que vocês falem com maior orgulho do que vocês tiveram até hoje. Sabe por que? Porque meu objetivo é fazer o America voltar a ser o America que todos nós aprendemos a amar, respeitar e ver o America, futebolisticamente falando, no topo de tudo", concluiu.