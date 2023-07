Hulk desiste de ser capitão do Atlético-MG e explica: ‘Não vou mais prejudicar meu time’

O atacante Hulk, de 36 anos, anunciou nesta sexta-feira (14), em entrevista coletiva, que abriu mão da braçadeira de capitão do Atlético-MG. O jogador explicou os motivos da decisão diretamente: as constantes polêmicas entre ele e a arbitragem, desde que voltou ao futebol brasileiro.

Na atual temporada, o atacante tem quase mais cartões do que gols, são 17 contra 21. O técnico do galo, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, chegou a defender o jogador, o tratando como vítima dos árbitros que sempre o punem com cartões amarelos.

“Chamei o [Rodrigo] Caetano e o Felipão para uma conversa para não ser mais o capitão. Passei como capitão em todos os clubes que passei. Realmente, tivemos essa palestra do comitê de arbitragem e nos foi informado que o capitão tem todo o direito de falar com o árbitro. Durante a palestra, comentamos que não era isso que acontecia. Todas as vezes eu fui ignorado. Devido às circunstâncias, resolvi abrir mão da braçadeira de capitão", explicou Hulk.

"Eu assisto à televisão, vejo os programas e vi que vocês batem muito por que eu tomo cartão. Não é isso que acontece. Eu sempre chego com educação, não sou ouvido e recebo o amarelo. Se vocês pegarem a súmula do jogo, procurem saber por que fui punido, vamos fazer uma análise. Não vou mais tocar nesse assunto. Eu chamei o Felipão e a diretoria para não usar mais a faixa de capitão porque eu estava sendo prejudicado. Agora, deixo para o próximo capitão exercer esse papel de conversar com o árbitro. Vou focar em jogar e nem vou conversar para não ser prejudicado”, completou.

O atacante também não quis falar sobre quem seria seu possível substituto, deixando a decisão a cargo do técnico. “Deixo isso com o Felipão. Temos atletas com inúmeros perfis, nomes que podem vestir essa braçadeira. Tenho certeza que não será nenhum problema. Quem usará, vai nos representar muito bem. Espero que seja nosso porta-voz e que não seja prejudicado como eu estava sendo”, disse.

Apesar da decisão, Hulk fez questão de deixar claro que não seria um sinal de que poderia deixar o Atlético-MG. O contrato com a equipe vai até 2024, e ele não pensa em ir embora do galo.

“Não estou triste por não usar a faixa, foi a melhor decisão. E não vou mais prejudicar meu time. Quanto à proposta, sempre estão incomodando. Mas, estou bem aqui, estou feliz. Só sairia se fosse algo de outro mundo, e bom para o Galo também. Mas, estou feliz aqui e quero dar meu melhor”, finalizou Hulk.