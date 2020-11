Honda, do Botafogo, afirma: 'Vou começar a pensar em sair se eles não me convencerem'

Tudo que é ruim pode ficar pior. Em uma sexta-feira turbulenta no Botafogo, Keisuke Honda deu sinais de que pode pedir para sair do clube. Por meio do Twitter, o japonês escreveu, em uma série de postagens, recados sobre a situação do clube.

- Inacreditável. Vou começar a pensar em sair (do Botafogo) se eles (diretoria) não me convencerem em alguns dias - afirmou.

> Confira a tabela completa do BrasileirãoNesta sexta-feira, o Botafogo anunciou o desligamento de Ramón Díaz, que sequer havia estreado por problemas médicos, por "não poder esperar" e anunciou o retorno de Eduardo Barroca, que voltou ao Alvinegro após uma passagem em 2019.