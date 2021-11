Holanda vence, garante vaga na Copa do Mundo e elimina a Noruega

Após ficar fora da Copa do Mundo de 2018, a Holanda garantiu a sua vaga na próxima edição da competição ao vencer a Noruega pelo placar de 2 a 0. Com gols de Bergwijn e Depay, os holandeses eliminaram os seus adversários das Eliminatórias.

ATAQUE TOTAL

Os holandeses permaneceram no campo de ataque durante todo o tempo da primeira etapa, e finalizaram cinco vezes contra os noruegueses, mas não marcaram. A Noruega pouco fez, e não conseguiu chegar ao ataque do adversário.

ABRIU O PLACAR

O gol que abriu o placar do confronto desta terça-feira saiu apenas na segunda etapa, aos 39 minutos. Após assistência de Arnaut Danjuma, Steven Bergwijn recebeu a bola para ir ao campo ofensivo e marcar o gol da classificação holandesa.

AMPLIOU

Para fechar a conta do placar do confronto, a Holanda foi ao ataque e explorou uma desvantagem no contra-ataque da Noruega aos 46 minutos do segundo tempo. Com assistência de Steven Bergwijn, Memphis Depay marcou o gol do 2 a 0.

CLASSIFICADOS

Com a vitória por 2 a 0, a Holanda garantiu a sua classificação para a Copa do Mundo de 2022 após ficar de fora da última edição da competição. A Noruega, por sua vez, foi eliminada das Eliminatórias, e a Turquia disputará a repescagem.