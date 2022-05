Hoje no Floresta, Perema fala do confronto diante do Remo e da rivalidade entre Leão e Papão

Cinco temporadas com a camisa do Paysandu e o retorna a Belém para enfrentar o Remo, neste domingo (29), às 19h, no Baenão, pela Série C. O zagueiro paraense Perema, que hoje defende as cores do Floresta-CE, falou com a equipe de O Liberal e relembrou momentos que passou com a camisa bicolor e da rivalidade com o Remo.

Em uma passagem rápida pela capital paraense, Perema não conseguiu reencontrar os amigos e a família, mas deu pra matar um pouco da saudade de Belém e falou dos momentos que viveu por aqui.

“Sentimento não tem explicação, tive muitas temporadas no Paysandu, não deu tempo de reencontrar a família, mas deu pra matar a saudade [de Belém]. São muitas recordações que vem à memória, momentos bons que tive aqui, um sentimento muito bom”, falou.

Carinho

Perema falou da receptividade que o torcedor paraense possui e agradeceu as demonstrações de carinho que recebeu.

“Logo que pisamos no aeroporto, quem já passou por aqui sabe, o carinho que o torcedor do Paysandu tem, é diferente, ele reconhece e isso é muito bom. Só tenho a agradecer o carinho de todos”, disse.

Remo

O jogador paraense vai encarar o Remo, no Baenão com toda a pressão da torcida, mas Perema confia no time cearense, citou a rivalidade e afirma que isso não entrará em campo, pois são situações diferentes.

“Pelas cinco temporadas que tive no Paysandu, sei da rivalidade entre os clubes, mas defendendo o Floresta é outra história, jogo totalmente diferente de um clássico, quem viveu já sabe disso. Não tem comparação com o Re-Pa, mas vou levar muita garra, determinação para dentro de campo e que possamos fazer um bom jogo e garantir um bom resultado”, finalizou.

Remo x Floresta-CE jogam neste domingo (29), às 19h, no Baenão, pela Série C. A partida terá transmissão a lance a lance pelo OLiberal.com.