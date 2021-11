'Hoje não!': Vila Nova derrota Londrina e Remo passa fim de semana fora do Z4 da Série B

O Vila Nova venceu o Londrina por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (19), no Estádio OBA, em Goiânia. Com isso, o Tigre garantiu que o Remo passará o fim de semana fora da zona de rebaixamento da Série B. Arthur Rezende e Alesson marcaram para o Vila, enquanto Marcelinho descontou. Com o resultado, o Remo permanece em 16°, com 42 pontos, enquanto o Londrina fica com 41, na 17ª posição.

De olho

Mas o Remo ainda pode terminar a 37ª rodada no Z4 da Segundona. Para evitar isso, o Leão Azul tem que torcer por um tropeço do Vitória, que visita o CRB, na segunda-feira (22), às 18h, no Rei Pelé. Caso o clube baiano vença, o Leão entra na zona e não dependerá apenas de si para se safar do rebaixamento.

O Remo volta a campo no próximo dia 28, um domingo, às 16h, contra o Confiança, no Baenão. A partida é válida pela última rodada da Série B. O duelo do clube azulino contra o Confiança tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.