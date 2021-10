Histórico! Palmeiras disputará, pela primeira vez, seis finais no mesmo ano

O Palmeiras de Abel Ferreira segue fazendo história. Após se classificar para a final da Copa Libertadores da América mais uma vez, a equipe garantiu uma marca inédita, disputando seis decisões em um ano pela primeira vez em 107 anos de clube.

Por conta da pandemia da Covid-19, o final da temporada 2020 teve de ser disputada em 2021. Com isso, o Maior Campeão Nacional competiu pelo título da Copa do Brasil e da Libertadores, saindo vitorioso em ambos.

Na temporada atual, o Alviverde seguiu na briga por troféus. Já no início, a equipe de Abel Ferreira enfrentou Flamengo e Defensa t Justicia, pela Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, respectivamente. Na sequência, o Palmeiras chegou à final do Paulistão e, recentemente, da Libertadores.

A decisão da competição continental será disputada no dia 27 de novembro.