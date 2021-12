Histórico: Palmeiras alcança 100 títulos conquistados em cinco anos no futebol

Campeão paulista no Sub-20 nesta quarta-feira (22) ao bater o Mirassol por 1 a 0, fora de casa, o Palmeiras chegou ao 100º título conquistado em cinco anos entre todas as categorias do futebol alviverde – inclui os triunfos do futebol profissional masculino, futebol feminino e categorias de base.

Pelo time principal, a conta começa com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2018. Desde então, o clube também faturou o Campeonato Paulista 2020, Copa do Brasil 2020 e as Libertadores de 2020 e 2021, além da Florida Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos. No total, são seis conquistas desde 2017.

No futebol feminino, reativado em 2019, o Alviverde também chegou a triunfar durante o período. Logo no primeiro ano de retomada, as Palestrinas conquistaram a Copa Paulista vencendo o São Paulo na final, torneio que também foi vencido neste ano ao bater o São José na primeira decisão da história do time feminino no Allianz Parque. A modalidade, inclusive, está classificada para a disputa da Libertadores na próxima temporada.



As categorias de base são o trunfo mais vitorioso do clube na coma. Da categoria Sub-10 até o Sub-20 são exatos 92 troféus levantados pelas Crias da Academia nos últimos cinco anos. O títulos estadual desta quarta foi o quinto consecutivo da categoria, que também venceu em 2017, 2018, 2019, 2020.



Outros destaques ficam para o Sub-17, que foi bicampeão mundial (2018 e 2019) e se tornou campeão também do Paulista (2018) e da Copa do Brasil (2017 e 2019).

Confira a lista completa de títulos:

PROFISSIONAL

Campeão Brasileiro: 2018

Florida Cup: 2020

Campeão Paulista: 2020

Copa Libertadores da América: 2020 e 2021

Copa do Brasil: 2020



FEMININO

Copa Paulista de Futebol: 2019 e 2021



SUB-20

Torneio Internacional de Bellinzona – Suíça: 2017

Campeão Paulista: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021

Copa Santiago de Futebol: 2018 e 2020

Torneio de ICTG Uitgeest: 2018

Torneio de Terborg: 2018

CEE Cup: 2018 e 2019

Campeão Brasileiro: 2018

Copa Internacional Ipiranga: 2019

Copa do Brasil: 2019

Torneio de Terborg: 2019

Aesch Tournament: 2019



SUB-17

Scopigno Cup: 2017 e 2018

Copa do Brasil: 2017 e 2019

Mundial de Clubes: 2018 e 2019

Campeão Paulista: 2018

SNAF Mondial Cup U-17: 2019

Supercopa do Brasil: 2019

Torneio FAM Cup: 2020



SUB-16

Future Cup International Youth Tournament: 2017

Salvador Cup – Série Prata: 2017 e 2018

1ª Copa Cidade de Blumenau Sub-17: 2017

Torneio FAM CUP: 2018 e 2019

Saitama International Football Festival: 2018

II Copa Internacional LNTS: 2019

SUB-15

Torneio Brasil-Japão: 2017

Premier Cup: 2017 e 2021

Campeão Paulista: 2017, 2019 e 2021

Copa do Brasil de Futebol Infantil: 2018

Torneio We Love Football: 2018 e 2019

Evergrande Cup U15 International Football Championship: 2019

Copa 2 de Julho: 2019

Jeju International Youth Football Tournament: 2019

SUB-14

Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano (EFIPAN): 2017, 2018 e 2020

Paulista Cup: 2017

Tokyo U-14 International Youth Football Tournament: 2018 e 2019

Dani Cup: 2018

Campeão Brasileiro Mirim: 2018

24º Intercâmbio Harmonia Brasil-Japão Sub-14: 2019

Festival Desportivo Brasil Sub-14: 2019

Festival Desportivo Brasil Sub-14 (2ª edição): 2019

Copa Umbro: 2021

SUB-13

12ª Copa de Futebol Cidade Verde: 2017

VII Copa Ouro: 2017

Copa Cidade de São Ludgero: 2017 e 2019

Mito Hollyhock Cup: 2018 e 2019

Campeão Paulista: 2018

Taça Brasil de Futebol: 2019 e 2020

Copa Ouro: 2019

Funroots Cup: 2019

Liga de Desenvolvimento de Futebol (CBF): 2021

SUB-12

Copa de Futebol Cidade Verde: 2017, 2019 e 2020

1º Copa Internacional de Avanhandava: 2018

Copa Puma Toreros: 2018

Hainan Qiongzhong International Cup Sub-12: 2019

Carpesol International Challenge: 2019

Copa PUMA Toreros Sub-12: 2019

Sanca Cup: 2019

Ibercup – Torneio Internacional de Futebol: 2020

SUB-11

Copa Belmmare U-11 Internacional: 2017 e 2018

Campeão Paulista: 2017

GO Cup: 2018 e 2019

Copa Ouro: 2019

Dani Cup: 2019

Leme Cup: 2019

SUB-10

Torneio Ibercup – Etapa Brasil: 2018 e 2019

Dani Cup: 2019