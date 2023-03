Hercílio Luz x Figueirense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22/03) pelo Catarinense

As equipes Hercílio Luz x Figueirense disputam nesta quarta-feira (22/03) a partida de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão (SC). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hercílio Luz x Figueirense ao vivo?

A partida Hercílio Luz x Figueirense poderá ser assistida pelo serviço de streaming NSports, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Hercílio Luz x Figueirense​ chegam para o jogo?

Hercílio Luz liderou a primeira fase do Campeonato Catarinense com 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Figueirense ficou em 8° lugar na competição e soma 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 13 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Hercílio Luz por 1 a 0.

Prováveis Escalações

Hercílio Luz: Fernando Castro; Cleiton, Wallace, Rafael Lima e Kaike; Igor Silva, Jonathan Cabeça, Raynan e Renan Bressan; Anderson Ligeiro e André. Técnico: Raul Cabral.

Figueirense: Gasparotto; Elias, Otávio Gut, Maurício e Vinícius Nucci (Raphinha); Robson Alemão, Gustavo França e Léo Artur; Guilherme Pato (Bruno Paraíba), Andrew e Nicolas. Técnico (interino): Douglas Bazolli.

FICHA TÉCNICA

Hercílio Luz x Figueirense

Campeonato Catarinense

Local: Estádio Anibal Torres Costa, em Tubarão (SC)

Data/Horário: 22 de março de 2023, 20h