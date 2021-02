Hendrick, o ‘polêmico’, é reforço do Bragantino para o Parazão

O Hendrick, atacante, revelação da base do Vasco da Gama, é nova aposta do Bragantino Clube do Pará para o Campeonato Estadual.

Hendrick, depois de jogar pelo Gigante da Colina na Copa São Paulo de 2019, foi emprestado ao Mantiqueira-SP. No retorno ao time de São Januário acabou liberado pela diretoria.

O atacante usou as redes sociais para acusar o Vasco de ser clube preconceituoso por causa das suas tatuagens. A diretoria vascaína rebateu e em comunicado oficial, disse que Hendrick foi dispensado por questão técnica e disciplinares.

Hendrick chegou em Belém na terça-feira (2) seguindo direto para Bragança para começar nova etapa na vida profissional.

Zagueiro

Além do atacante, o Tubarão também contratou o zagueiro Adriano. O clube está negociando com João Victor, atacante.