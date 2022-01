Hannover x Borussia Mönchengladbach: onde assistir e o horário do jogo de hoje, quarta-feira (19/01)

Os times Hannover x Borussia Mönchengladbach entram em campo hoje, quarta-feira (19/01), para disputar as oitavas de final da Copa da Alemanha. A partida está marcada para as 14h30, no HDI Arena, em Hannover. Confira onde assistir a partida ao vivo:

Onde assistir Hannover x Borussia Mönchengladbach?

A partida Hannover x Borussia Mönchengladbach pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Hannover x Borussia Mönchengladbach chegam para o jogo?

Vindo da segunda divisão da Bundesliga, o Hannover 96 está com 23 pontos no Campeonato Alemão, distribuídos entre 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Atualmente ocupa a 12° posição da tabela da Copa da Alemanha.

O Borussia Mönchengladbach divide com o Hannover a 12° colocação da Copa Alemã, porém com 22 pontos distribuídos entre 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas.