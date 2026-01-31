Capa Jornal Amazônia
Hamburg x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/01) pela Bundesliga

Hamburgo e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Bayern soma 32 pontos a mais que o Hamburg na Bundesliga (X/ @Libertadores)

Hamburgo x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (31/01), a 20° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 14h30 (horário de Brasília), no Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Hamburg x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo XSports, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern lidera a Bundesliga com 50 pontos, 16 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 72 gols marcados e 16 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu na última rodada, quando Augsburg o venceu por 2 a 1.

Já o Hamburg acumula no Campeonato Alemão um total de 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados e 27 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da competição.

Hamburgo x Bayern: prováveis escalações

Hamburg: Daniel Heuer Fernandes, Nicolás Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha, Miro Muheim, Nicolai Remberg, Fábio Vieira, Bakery Jatta, Ransford Königsdörffer, Alexander Rossing, Damion Downs

Bayern: Jonas Urbig, Alphonso Davies, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Hiroki Ito, Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz, Harry Kane

FICHA TÉCNICA
Hamburg x Bayern de Munique
Bundesliga 2026
Local: Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha
Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, às 14h30

