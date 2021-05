Guardiola beija medalha de vice-campeão da Champions League e comove as redes sociais

Pep Guardiola e seu Manchester City foram derrotados pelo Chelsea, neste sábado, e ficaram com o vice-campeonato da Champions League. A última vez que o treinador conquistou a competição europeia foi em 2011, pelo Barcelona. Apesar do jejum, o espanhol movimenta uma legião de fãs que agitaram a internet após o revés. Na web, os usuários enalteceram o gesto de Pep em beijar a medalha de vice-campeão, algo incomum no futebol.+ Confira a classificação dos grupos da Libertadores!

No Twitter, o nome do treinador chegou a assumir o topo dos assuntos mais comentados da rede. Enquanto uma parcela questionou as alterações promovidas por Guardiola, a outra lamentou a perda do título do histórico comandante.

ESSA IMAGEM MOSTRA O QUANTO GUARDIOLA É GIGANTE, E QUANTO OS SULAMERICANOS TEM QUE EVOLUIR. pic.twitter.com/Rola0DyhvW — Trairagem FC (@TrairagemFC) May 29, 2021

Pep errou na hora de escalar o time? sim Vou querer a demissão dele? óbvio que não Guardiola simplesmente transformou o Manchester City, vou com ele até o fim — Mahrez Deprê (@MahrezDepre_) May 29, 2021

Pepe Guardiola é gigante!! O melhor técnico de futebol que existe!! A derrota de hj jamais diminuirá oq esse homem é para o futebol mundial... monstro!! Te amo, Pepezinho!! Vem treinar meu Barça de novo, nunca te pedi nada 😭❤ pic.twitter.com/8q6W0GbbvK — manu (@imagineemanu) May 29, 2021

Sobre Pep Guardiola, é e sempre será um exímio treinador - um artista meticuloso a quem certamente não faltam 'ideias'. Mas também é humano, e uma das condições do futebol, inclusive da sua beleza, é justamente a nossa humanidade: mesmo os gênios só podem existir à mercê do jogo. — Hudson Martins (@hudrmp) May 29, 2021