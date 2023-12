Grupo City realiza encontro entre Ederson e Rogério Ceni, técnico do Bahia; vídeo

Durante sua estadia para imersão no Grupo City, Rogério Ceni, técnico do Bahia, gravou um vídeo com o goleiro Ederson, declarado admirador do atual comandante do Esquadrão. O registro foi divulgado nas redes sociais do Manchester City

"Até hoje eu vejo vídeos seus. A gente, quando fala com ídolos, com pessoas inteligentes, absorve muitas coisas. (...) Você é uma referência especial pela forma como jogava, um dos pioneiros no assunto de jogar com os pés", elogiou Ederson.

A conexão entre Ceni e Ederson vai além da posição de goleiro e do gosto pelo jogo com os pés, pois ambos foram formados no São Paulo. O técnico do Bahia destacou esse ponto durante sua visita.

"Para mim, é um prazer muito grande poder estar aqui através do Bahia, do Grupo City, e fazer essa visita para esse garoto que começou bem pequeno, no mesmo clube que eu."

Ceni também abordou os primeiros meses à frente do Bahia, celebrando a permanência na Primeira Divisão. "Eu sei que não foi como aqui no City, que é um título que se entrega, mas para um primeiro ano de parceria, acho que se manter na primeira divisão e agora em diante as coisas devem cada vez mais melhorar. Foi um grande triunfo para esses caras", afirmou.

O treinador já tem um novo encontro agendado com Ederson para o início de janeiro. No dia nove, Ceni e todo o elenco do Bahia viajarão para Manchester, onde realizarão a pré-temporada nas instalações do City até o dia 21 do mesmo mês.