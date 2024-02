Grupo City, dono do Bahia, amplia rede e fecha parceria com Istanbul Basaksehir

O City Football Group (CFG), que controla o Manchester City e o Bahia, entre outros clubes, anunciou nesta segunda-feira um acordo de colaboração com o İstanbul Başakşehir, da Turquia. A parceria estabelecida não envolve aquisição ou investimentos no time turco, mas sim a atuação do conglomerado multiclube como consultor.

De acordo com o acordo, o CFG irá oferecer consultoria para diversos projetos futebolísticos, abrangendo estratégias de longo prazo, contratações, observação de jogadores e metodologia de treinos.

O City Football Group afirmou em nota que seu papel será fornecer aconselhamento especializado em planos de longo prazo e sustentabilidade, aplicando as melhores práticas em estratégias para recrutamento de jogadores, desenvolvimento das categorias de base e análise de dados.

Esta parceria, segundo o grupo, terá uma influência menor no İstanbul Başakşehir em comparação com a que o CFG possui no Bolívar, por exemplo. No caso do clube boliviano, há benefícios e investimentos em infraestrutura provenientes da rede do City. Já o acordo com o clube turco se limita à consultoria esportiva.

O City Football Group, estabelecido em 2013, opera atualmente em cinco continentes e conta com mais de 4 mil atletas sob sua gestão. Seu maior acionista é o fundo de investimento pertencente ao sheik Mansour bin Zayed, dos Emirados Árabes Unidos.

O İstanbul Başakşehir, fundado na Turquia em 2014, é de propriedade privada de Göksel Gümüşdağ, que também ocupa o cargo de presidente do clube. O time masculino principal conquistou o título do Campeonato Turco uma vez, na temporada 2019/20.

Times que fazem parte da rede do Grupo City:

- Manchester City - Inglaterra

- New York City - Estados Unidos

- Melbourne City - Austrália

- Yokohama Marinos - Japão

- Montevideo City Torque - Uruguai

- Girona FC - Espanha

- Sichuan Jiuniu - China

- Mumbai City FC - Índia

- Lommel SK - Bélgica

- Esperánce Troyes - França

- Palermo FC - Itália

- Bahia - Brasil

- Bolívia (parceiro) - Bolívia