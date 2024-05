Grêmio x The Strongest: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (29/05) pela Libertadores

Grêmio x The Strongest disputam hoje, quarta-feira (29/05), a última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as formações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x The Strongest ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

The Strongest lidera o Grupo C com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já Grêmio está na lanterna do grupo e soma 1 vitória, 2 derrotas, 1 gol marcado e 4 gols sofridos.

Na primeira rodada da competição, The Strongest venceu Grêmio por 2 a 0.

Grêmio x The Strongest: prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

The Strongest: Viscarra; Caire, Jusino, Aimar e Enoumba; Quiroga, Ursino, Joel Amoroso, Ortega e Ramallo; Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x The Strongest

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 29 de maio de 2024, 19h