Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31) pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio x Juventude disputam hoje, sábado (31/01), a 6° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RS) e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio lidera o Grupo B e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Juventude é vice-líder do Grupo A com apenas 3 vitórias, 2 empates, 7 gols marcados e 2 gols sofridos.

Grêmio x Juventude: prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Viery, Caio Paulista; Dodi, Tiago, Willian; Pavón, Enamorado e André Henrique. Técnico: Luís Castro.

Juventude: Jandrei; Messias, Sam, Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca, Alan Ruschel; Taliari e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Juventude

Campeonato Gaúcho

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 16h30