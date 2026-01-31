Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31) pelo Campeonato Gaúcho Grêmio e Juventude jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 31.01.26 15h30 O Grêmio vem de uma derrota de 2 a 1 para o Fluminense pelo Brasileirão (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Grêmio x Juventude disputam hoje, sábado (31/01), a 6° rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Juventude ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RS) e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Grêmio lidera o Grupo B e acumula um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o Juventude é vice-líder do Grupo A com apenas 3 vitórias, 2 empates, 7 gols marcados e 2 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Pouso Alegre x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Mineiro Pouso Alegre e Atlético MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Grêmio x Juventude: prováveis escalações Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Viery, Caio Paulista; Dodi, Tiago, Willian; Pavón, Enamorado e André Henrique. Técnico: Luís Castro. Juventude: Jandrei; Messias, Sam, Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca, Alan Ruschel; Taliari e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri. FICHA TÉCNICA Grêmio x Juventude Campeonato Gaúcho Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave grêmio Juventude Campeonato Gaúcho jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00 DOMINGÃO Tuna x Águia e São Raimundo x Amazônia encerram a segunda rodada do Parazão 2026 Tuna tenta reação após derrota, enquanto Amazônia busca manter embalo no estadual 01.02.26 7h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Bragantino e Cametá empatam na abertura da segunda rodada do Parazão Mapará sai na frente, mas time da casa reage no segundo tempo e soma primeiro ponto na competição 31.01.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00