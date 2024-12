Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/12) pelo Brasileirão

Grêmio x Corinthians disputam hoje, domingo (08/12), a última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Corinthians é o 7° colocado da Série A do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, 51 gols marcados e 45 gols sofridos. O time está em uma sequência de 8 vitórias pelo Brasileirão. A equipe já tem uma vaga garantida na próxima Copa Sul-Americana.

Já o Grêmio ocupa a 12° posição com 12 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, 44 gols marcados e 47 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O time precisa vencer essa partida para garantir sua vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Grêmio x Corinthians: prováveis escalações

Grêmio: Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Corinthians: Hugo Moura; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 08 de dezembro de 2024, 16h