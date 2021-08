Grêmio vence o Bahia e se aproxima de deixar o Z4 da Série A

Na noite deste sábado (21), o Grêmio recebeu o Bahia em Porto Alegre e venceu por 2 a 0, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série A. Os gols do duelo foram anotados por Borja e Diego Souza. Assim, a equipe de Felipão fica a apenas um ponto do Cuiabá, primeiro time fora do Z4. Enquanto isso, o Tricolor Baiano continua em má fase.

Agora, os dois times voltam a campo em jogos de competições diferentes. Na quarta-feira (25), o Grêmio recebe o Flamengo na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 21h30. Por outro lado, o Bahia tem como próximo compromisso o Fluminense, fora de casa, no domingo (29), às 18h15.

Passaram perto

A partida na Arena do Grêmio demorou pouco tempo para ganhar o primeiro lance de perigo. Logo no minuto inicial, Rossi recebeu pela direita, levou para o meio e tabelou com Rodriguinho. O camisa 7, mesmo sem ângulo, tentou o gol, mas errou o alvo.

Mesmo fora de casa, o Bahia não se acanhou e tentou impor o seu jogo diante do Grêmio, que encontrava dificuldades para criar. Assim, aos oito minutos, Nino Paraíba encontrou Rodriguinho, que avançou pelo meio e finalizou. A bola passou à esquerda de Gabriel Chapecó.

Grêmio cresce no jogo

Depois dos 15 minutos inicias que contaram com domínio do Bahia, o Grêmio passou a se impor jogando em casa. Desse modo, o Tricolor Gaúcho subiu suas linhas de marcação e trocou passes para conseguir arrumar espaço na compacta defesa adversária.

Sem conseguir invadir a área adversária, o plantel comandado pelo técnico Felipão arriscou algumas vezes de longe, mas quando a bola não saiu longe do alvo, os defensores do Bahia conseguiram bloquear as finalizações.

Depois do sumiço...

​Até os acréscimos, o jogo continuou sendo controlado pelo Grêmio, que seguia com a bola e buscando espaços. Aos 42 minutos, Rafinha apareceu de surpresa pelo meio, recebeu de Douglas Costa e finalizou. Matheus Teixeira caiu no canto direito e evitou o gol na melhor oportunidade dos donos da casa.

Por outro lado, o Bahia seguiu apagado no duelo, ficando pouco com a bola e desperdiçando a posse quando teve. Contudo, foi do Tricolor de Aço o lance mais perigoso da etapa. Nos acréscimos, Rodriguinho apareceu na primeira trave e cabeceou o cruzamento vindo da esquerda. A bola bateu na trave esquerda de Gabriel Chapecó e não entrou. Assim, o placar foi em 0 a 0 para o intervalo.

Chegou voando

A volta para o 2° tempo continuou refletindo o domínio do Grêmio com a bola, mas, diferentemente do que aconteceu na etapa inicial, a equipe gaúcha conseguiu chegar com perigo e logo foi às redes.

Aos três minutos, Rafinha foi acionado pela direita e cruzou de primeira, mirando a segunda trave. Na disputa com Nino Paraíba, Borja chegou na frente e não deu chances para Matheus Teixeira, fazendo 1 a 0 para a equipe da casa na Arena.

Grêmio em busca de mais

Mesmo depois do gol, o Grêmio continuou criando as principais oportunidades. Lucas Silva e Alisson tentaram ampliar o marcador. O primeiro aproveitou contra-ataque rápido e finalizou para defesa firme de Matheus Teixeira. O segundo tentou emendar uma sobra de bola, mas errou o alvo.

Com o tempo, o Tricolor Gaúcho diminuiu o ritmo e ficou à espreita para tentar aproveitar os contra-ataques. Em um deles, Borja tentou o chute, mas escorregou.

Bahia assusta, mas quem faz é o Grêmio

​Com as linhas do Grêmio baixas e precisando do resultado, o Bahia se lançou ao ataque buscando o empate. O Tricolor Baiano ficou no quase aos 26 minutos. Após sobra na área, Raí ficou com a bola à sua frente para finalizar. Contudo, o jovem pegou firme na bola e acabou mandando por cima do gol.

Sem muita criatividade, o Bahia abusou dos erros e se entregou ao desespero. Como resultado, deixou espaços no seu campo defensivo. Aos 49 minutos, o Grêmio conseguiu encaixar o contra-ataque mortal em arrancada de Lucas Silva, que serviu Diego Souza. Ao trancos e barrancos, o centroavante saiu na cara de Matheus Teixeira e fechou o placar em 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 BAHIA

​​Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS

Data/Horário: 21 de agosto de 2021 (sábado), às 19h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

Gol: Borja (3'/2°T) (1-0), Diego Souza (49'/2°T) (2-0)

Cartões amarelos: Gilberto (Bahia), Lucas Silva (Grêmio)

GRÊMIO: Gabriel Chapecó; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Bruno Cortez; Lucas Silva, Villasanti e Léo Pereira (Luiz Fernando, aos 0'/2°T); Alisson (Fernando Henrique, aos 38'/2°T), Borja (Diego Souza, aos 38'/2°T) e Douglas Costa (Jhonata Robert, aos 43'/2°T). Técnico: Felipão.

BAHIA: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Raniele (Jonas, aos 43'/2°T), Patrick de Lucca (Raí, aos 9'/2°T), Daniel (Maycon Douglas, aos 35'/2°T) e Lucas Mugni; Rodriguinho (Gilberto, aos 9'/2°T) e Rossi (Rodallega, aos 43'/2°T). Técnico: Bruno Lopes.