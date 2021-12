Grêmio vence o Atlético-MG, mas não evita o terceiro rebaixamento à Série B

O Grêmio fez sua parte e venceu o campeão Atlético-MG na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha goleou o Galo por 4 a 3, gols de Diego Souza, duas vezes, Douglas Costa e Campaz para o Tricolor, com Vargas, Hyoran e Dodô anotando os tentos atleticanos. O time gaúcho terminou na 17ª posição, com 43 pontos, três a menos do que o Juventude, que ficou em 16º, marcando 46 pontos ao fim da competição.

Mas o resultado não foi suficiente para evitar o terceiro rebaixamento gremista à Série B. O time gaúcho fez grande jogo diante do alvinegro, mas como não dependia apenas de suas forças , está de volta à segunda divisão nacional. O Tricolor caiu em 1991, 2004 e agora em 2021.

O Galo, em fim de “festa” pelo título, foi com um rime reserva e teve uma noite de futebol ruim, apesar de contar com nomes que sempre estão no time titular, como Vargas e Savarino, a equipe de Cuca teve desempenho ruim. Mas, nada que ofusque a bela campanha do bicampeão nacional.

A mesma coisa não pode se dizer do Grêmio, que caiu pela terceira vez com um time caro, badalado, mas que não entregou nem perto do que o seu torcedor imaginava. O torcedor fez sua parte, esteve em bom número. O Grêmio dependia de derrotas do Juventude e do Bahia. O time baiano “cumpriu” parte do plano, mas o rival estadual, venceu o Corinthians, decretando a queda tricolor.

Desesperado e eficiente

Com 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio fez 3 a 0 no Galo, que levou um time reserva, mas longe de ser fraco, pois contava com nomes do quilate de Vargas, Sasha, Savarino, Tchê Tchê, todos sempre atuantes na equipe titular. Mas, o desespero gremista deixou o time gaúcho acesso, indo pra cima e não dando tempo do Atlético respirada.

Notícias externas chegam ao campo e Galo se aproveita

O gol do Bahia diante do Fortaleza e o empate que seguia entre Juventude e Corinthians, deixaram o Tricolor abalado e o alvinegro, campeão brasileiro, foi pra cima e marcou dois gols antes dos 35 minutos, com Dodô e Vargas. O Grêmio teve de ficar de olho na sua própria defesa, para manter o resultado, e ainda “secar” os rivais para não ser rebaixado.