Grêmio sai na frente, mas cede empate ao Ituano e termina rodada fora do G-4 da Série B

O Grêmio ficou apenas no empate com o Ituano em partida disputada na noite desta segunda-feira (16), no estádio Novelli Júnior, em Itu, interior de São Paulo, pela 7ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o resultado, o tricolor gaúcho caiu para a 6ª posição na tabela, fora do G-4.

O Grêmio não teve muito sucesso na primeira etapa. No entanto, o time paulista jogou melhor, mandou bola na trave e, em algumas oportunidades, parou em defesas de Brenno. Enquanto isso, o Tricolor sofreu para encontrar espaços.

Em uma das melhores chances, Gerson Magrão mandou uma bomba, aos 18. O goleiro do Grêmio conseguiu evitar. Aos 30, Aylon mandou próximo ao travessão do Tricolor. Como resposta, os gaúchos apareceram no final da etapa, com Bitello, que bateu colocado, mas foi para fora.

Na segunda etapa, os times voltaram com tudo. Bernardo Schappo bateu e a bola raspou a trave, mandando para fora. O gol saiu logo depois. Aos 2, Diego Souza aproveitou cobrança de escanteio, matou no peito e marcou de canhota. Léo Santos, aos 9, respondeu. Porém, passou raspando.

Depois disso, o Ituano voltou a pressionar ainda mais o Tricolor Gaúcho. No entanto, esperando para criar os contra-ataques, o Grêmio se fechou e impediu as chegadas do time paulista. Porém, o empate só saiu aos 47. Na jogada, Gerson Magrão escorou o cruzamento de Pacheco na segunda etapa. Lucas Nathan se esticou na pequena área e deixou tudo igual.