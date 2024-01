Grêmio anuncia fim de contrato com atacante Luan

O Grêmio anunciou na noite de domingo (31) o encerramento do contrato com o atacante Luan. Em comunicado oficial publicado no site do clube, o nome do jogador que foi estrela na conquista do tricampeonato da Libertadores de 2017 aparece entre os atletas que não permanecem no Tricolor em 2024, ao lado do zagueiro Bruno Alves, o meio-campista Gustavinho e os atacantes Juan Iturbe e Luis Suárez, cujas saídas já haviam sido anunciadas.

VEJA MAIS

Desde o retorno para a segunda passagem, o meia atuou em apenas cinco partidas. Em todas as ocasiões entrou no segundo tempo, sendo a última na derrota para o Athletico-PR, em 18 de outubro, na Arena. No total, foram 45 minutos em campo.

Formado na base do Grêmio, Luan viveu o ápice da carreira entre 2016 e 2017, quando foi peça-chave do time de Renato Portaluppi que conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2017, ano do tri continental, o camisa 7 foi eleito o Rei da América na tradicional premiação do jornal uruguaio El País.

Após queda de rendimento e perda da titularidade na equipe gremista, Luan foi negociado com o Corinthians em dezembro de 2019. O Timão pagou 5 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, os paulistas quitaram uma dívida que o Grêmio tinha pela negociação envolvendo o lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

Luan esteve longe de entregar o rendimento esperado pelo Corinthians em sua contratação. Ele perdeu espaço no clube e foi emprestado ao Santos no ano passado com o Timão pagando 100% do seu salário. O meia-atacante retornou Corinthians para a atual temporada, mas não foi utilizado em nenhuma partida.

Em 4 de julho, Luan foi alvo de agressões por integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel. Sete torcedores invadiram um motel onde ele estava na capital paulista para cobrar que ele rescindisse seu contrato com o Corinthians. Logo depois, o técnico Renato Portaluppi revelou o interesse de contar com Luan novamente no Grêmio, o que se concretizou nas semanas seguintes.