Grêmio anuncia renovação de cotnrato com Renato Gaúcho até o final de 2024

O Grêmio anunciou oficialmente a renovação de contrato com o técnico Renato Portaluppi por mais uma temporada, após três semanas de negociação. O acordo, selado na manhã deste sábado (30), estabeleceu um denominador comum sobre os valores envolvidos.

As tratativas tiveram início imediatamente após o encerramento do Campeonato Brasileiro, com o diretor executivo Luís Vagner Vivian liderando as conversas ao lado do empresário Gerson Oldemburg.

Renato Portaluppi solicitou um aumento salarial em reconhecimento ao seu desempenho em 2023, e, após algumas idas e vindas, o Grêmio concordou com a valorização, chegando a um acordo considerado satisfatório para ambas as partes.

O novo contrato de Renato Portaluppi com o Grêmio terá validade até dezembro de 2024. Além disso, a permanência de Alexandre Mendes, auxiliar e braço direito do técnico, foi assegurada, assim como a continuidade de Marcelo Salles e Victor Hugo Signorelli, que permanecerão em Porto Alegre.

Na última temporada, Renato Portaluppi obteve aproveitamento de 64%, com 37 vitórias em 64 jogos. O Grêmio conquistou a Recopa Gaúcha e o hexa do Gauchão, além de chegar à semifinal da Copa do Brasil e conquistar o vice-campeonato brasileiro.

Com o cenário agora definido, o departamento de futebol do Grêmio intensificará a busca por renovações e dispensas no elenco, além de prospectar novas contratações. Os primeiros reforços anunciados são o meia-atacante Soteldo e o volante Dodi.

Apesar da ausência de Suárez, o desafio será encontrar alternativas para fortalecer a equipe, com a disputa da Libertadores como o principal atrativo. O Conselho de Administração foi autorizado a aumentar a folha salarial em cerca de R$ 4 milhões para o próximo ano.