Governador de São Paulo volta atrás e veta jogos da Copa América no estado

São Paulo não receberá jogos da Copa América de 2021. Depois de sinalizar que poderia ser uma das sedes, o governador João Doria (PSDB) voltou atrás nesta terça-feira (1) e vetou o torneio no estado.

A mudança ocorreu “após ampla consulta aos membros do Centro de Contingência do Coronavírus" do estado sobre os efeitos que a realização da competição sulamericana em São Paulo, informou Doria no Twitter.

Comuniquei ao secretário-geral da CBF que SP não deverá sediar a Copa América. Após ampla consulta aos membros do Centro de Contingência concluímos que representaria uma má sinalização do arrefecimento no controle da transmissão do coronavírus. A prioridade é conter a pandemia. — João Doria (@jdoriajr) June 1, 2021

A decisão do governo paulista já foi repassada ao secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Walter Feldman.

Em paralelo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil Luiz Eduardo Ramos confirmaram a realização da Copa América em outros quatro estados. Eles são Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Pernambuco e Rio Grande do Norte foram outros cotados que negaram receber partidas do torneio organizado pela Conmebol.