Bolsonaro confirma Copa América no Brasil e adianta quatro sedes

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou, nesta terça-feira (1), que o Brasil receberá a Copa América. Bolsonaro fez o anúncio durante a assinatura do contrato de transferência de tecnologia da vacina para Covid-19 entre a AstraZeneca e o governo federal, em cerimônia realizada em Brasília.

De acordo com o presidente, quatro estados teriam concordado em receber jogos: Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. De acordo o jornal Folha de São Paulo, um quinto estado teria confirmado depois, mas Bolsonaro não revelou qual.

"Seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América", reforçou o presidente do país.

No final da tarde, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, também utilizou seu Twitter tanto para confirmar a realização da competição e citar as quatro primeiras cidades-sede.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público. — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021

"Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O Brasil que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e Brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público", detalhou Ramos.

João Doria (PSDB), governador de São Paulo, chegou a afirmar na segunda-feira (31) que o estado poderia receber jogos do torneio da Conmebol. Porém, em postagem no Twitter, ele admitiu que voltou atrás nesta terça depois de ouvir médicos e cientistas que fazem parte do centro de contingência do governo paulista.

Até o momento, o calendários de jogos segue mantido. Assim sendo, a Copa América começa no dia 13 de junho e a final ocorrerá em 10 de julho.