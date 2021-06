Bolsonaro: 'No que depender de mim e dos ministros, haverá Copa América no Brasil'

O presidente da República Jair Bolsonaro confirmou, nesta terça-feira, que tanto ele como seus ministros farão de tudo para realizar a próxima edição da Copa América 2021 no Brasil. A frase ocorre após torcedores e analistas criticarem o aceite do evento mesmo após Colômbia e Argentina recusarem a Copa por receio de agravamentos na pandemia de Covid-19.

O presidente da República teria dito, de acordo com a agência Reuters, que segue trabalhando para viabilizar as partidas da principal competição entre seleções sul-americanas nas cidades brasileiras. O evento está previsto para 13 de junho. O político, atualmente sem partido, teria dito que há conversas e consultas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de iniciativas com os ministérios nacionais.

"No que depender de mim e de todos os ministros, inclusive o ministro da Saúde, já está acertado, haverá Copa América no Brasil", teria dito. A Copa América terá, após 32 anos, transmissão exclusiva do SBT.

De acordo com dados oficiais do Governo Federal, o Brasil já perdeu mais de 462 mil pessoas por conta da doença. A vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo em todo o país.