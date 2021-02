Goleiro, sul-mato-grossense, chega como reforço ao time do Gavião Kyikatejê

Gelson de Souza Santos, goleiro, 31 anos, está chegando ao Gavião, contratado ao Real Ariquemes- RO, como novo reforço.

Gelson, 1,87m de altura, sul-mato-grossense, acumula passagens pelo Cene- MS, Comercial- MS, Corumbaense-MS, Coxim-MS, Novoperário- MS, Operário- MS e São Borja –RS.

Amistoso

O Gavião Kyikatejê realizou seu primeiro jogo amistoso preparativo ao Campeonato Paraense de 2021. Jogando no estádio Lúcio Antunes, em Bom Jesus do Tocantins, a equipe indígena venceu a equipe do Vila Nova dos Martírios, do Maranhão, pelo placar de 3 a 2.

Guilherme, Jhonatan e Renato marcaram os para o Gavião Kyikatejê. Já Murilo anotou duas vezes para o time visitante.

O técnico Zeca Gavião ainda busca uma formação para estreia no Parazão de 2021. “Estamos trabalhando para melhorar o entrosamento. É uma equipe nova. A gente acredita que vai dar tudo certo. Vamos esperar que no decorrer da semana acertar tudo. O Campeonato Paraense é um grande desafio. Passamos seis anos, voltamos agora e não queremos mais sair dele”, diz

O Gavião perdeu jogadores importantes da campanha vitoriosa do vice-campeonato da Segunda Divisão, como o meia Thárcio, o atacante Aleilson e vem se reforçando para compor o elenco.

O meia Guilherme, um dos reforços, autor de um dos gols do jogo amistoso aposta no sucesso do time indigena.

“O ‘seu’ Zeca Gavião passou para gente impor o nosso ritmo no jogo. Fizemos o que ele pediu. Depois caímos de rendimento que é normal em início de preparação. O momento é seguir com os treinamentos termos sequência no foco do Campeonato Paraense, muito importante para o grupo”, comentou.

O meia Thiago Bala, destaque do Gavião na segundinha paraense, renovou contrato por mais uma temporada.