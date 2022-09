Goleiro se movimenta antes de cobrança de pênalti na França e é expulso; vídeo

Um goleiro foi expulso pela terceira divisão do futebol francês em um lance inusitado. Durante a partida entre Le Puy Foot e Villefranche, o goleiro Marillat, dos donos da casa, recebeu o vermelho por se movimentar antes de uma cobrança de pênalti.

Algo comum há décadas, a FIFA proibiu em junho deste ano que os goleiros se movimentem antes de um pênalti. Além disso, um dos pés deve estar em contato com a linha do gol. Por isso o jogador foi expulso.

Em junho deste ano, no duelo entre Austrália e Peru, pela repescagem das Eliminatórias para a Copa do Catar, Andrew Redmayne, o goleiro da seleção da Austrália, viralizou após “dançar” sucessivamente durante a disputa de pênaltis entre as seleções. Redmayne defendeu a cobrança decisiva de Valera e ainda viu Advíncula parar na trave. Com isso, a Austrália carimbou vaga no Mundial do Catar. Mas a FIFA não gostou da postura do goleiro e alterou a regra.